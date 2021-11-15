В Москве построят свыше 130 школ и детсадов в ближайшие три года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в 2022-2024 годах построить более 130 новых школ и детских садов, сообщил мэр города Сергей Собянин. В понедельник мэр осмотрел строящееся здание школы № 1252 имени Сервантеса в районе Сокол.

"В ближайшие три года за счет городского бюджета и средств инвесторов в Москве будет построено более 130 новых школ и детских садов", - сообщил Собянин.

В частности, с августа 2020 года ведется строительство нового корпуса для школы № 1252 на 400 учеников." Об этом просили родители и педагоги этой популярной московской школы", - отметил мэр, выразив надежду, что новое здание начнет работать уже со следующего учебного года.

Как сообщается в пресс-материалах мэрии, в 4-этажном здании площадью 7,3 тыс. кв. м, возводимом по индивидуальному проекту, будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников с 5-го по 11-й классы.

В новой школе разместят кабинет робототехники и специализированные кабинеты. Для занятий в малых группах классные комнаты можно будет разделять с помощью трансформируемых перегородок. Также в школе появится два спортзала, актовый зал на 240 зрителей, библиотека и медиацентр с фото- и киностудией, радиоузел и столовая. В новое здание переведут учащихся 8-11-х классов, которые сейчас учатся в корпусах на Дубосековской улице и Волоколамском шоссе.

Школа № 1252 имени Сервантеса - образовательный комплекс с углубленным изучением испанского языка, в состав которого входят четыре здания, одно из которых предназначено для дошкольников. В ней реализуются городские образовательные проекты: "ИТ-класс", "Новый педагогический класс", "Предпринимательский класс", "Академический класс", "Медиакласс", "Математическая вертикаль", "Эффективная начальная школа" и др. На базе школы работают 189 кружков и секций дополнительного образования. Школа сотрудничает с рядом высших учебных заведений, среди которых - НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова, МГУ им. Ломоносова, МГПУ, Институт Сервантеса (Испания).

О проделанной работе

Всего же с 2011 года в Москве построено 453 здания образовательных учреждений, в том числе 324 детских сада и 129 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 272 объекта построено за счет городского бюджета, 181 - за счет инвесторов.

Собянин также сообщил, что в следующем году продолжится программа благоустройства вокруг школ, чтобы эти территории стали современными и качественными пространствами.

Как добавил префект Северного административного округа (САО) Гаджимурад Изутдинов, САО является активным участником данной программы. "На следующий год запланировано благоустройство 23 территорий, из них четыре - на Соколе", - сказал он, уточнив, что к составлению планов по благоустройству привлекаются в том числе и директора школ.