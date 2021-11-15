Песков: документ, касающийся перечня районов Крайнего Севера, может быть техническим

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Принятие документа, которым признаются утратившими силу указы 1990-х годов об отнесении ряда районов Карелии, Коми и других регионов к Крайнему Северу, может носить технический характер. Такое мнение высказал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12 ноября был подписан указ главы государства, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - в том числе в республиках Карелия и Коми.

"Мне нужно уточнить, не знаю. Если я не ошибаюсь, все-таки это технический момент, но насколько и что будет происходить с 1 января, мне нужно уточнить", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли пересмотреть перечень районов, приравненных к Крайнему Северу.

Ранее на портале проектов правовых актов был опубликован также проект постановления правительства, которым будет снова утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления компенсаций жителям и работникам этих территорий. В том числе, согласно проекту, в перечне будут и ряд районов Карелии, Коми, Тувы, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Архангельской областей и других регионов.

В России ряд территорий в регионах, которые фактически не находятся на Крайнем Севере, приравнены к нему по условиям проживания. Например, таким статусом наделены некоторые районы республик Карелии и Коми. В соответствии с нормативными документами, жители этих территорий получают зарплаты с повышающим коэффициентом, им полагаются дополнительные отпуска, а также они имеют еще ряд льгот.