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Пандемия COVID-19
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Власти Подмосковья сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Показатели по заболеваемости и госпитализации снижаются
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась, сейчас наблюдается снижение показателей по заболеваемости и госпитализации. Об этом в понедельник на совещании с правительством региона и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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"Количество заболевших [коронавирусной инфекцией] приросло на 4% за прошедшую неделю, ежедневная выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12% и количество вызовов скорой помощи так же сократилось на 13%, что позволяет нам в принципе делать выводы, что ситуация у нас стабилизировалась, и мы пошли на снижение", - сказала она.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 561 698 случаев заражения, в том числе 2 666 за последние сутки, выздоровели 490 556 человек, умерли 9 577. По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,4%.

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