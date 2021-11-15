Заместитель исполнительного директора ТАСС стала победителем трека "Лидеров России"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры России" стали 14 управленцев, в их числе - заместитель исполнительного директора ТАСС Екатерина Кулагина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В конкурсе участвовали те, кто уже имеет управленческий опыт в сфере культуры и образования, а также руководители из других сфер, которые стремятся проявить себя в творческой среде. <...> Трек "Культура" объединяет людей, безгранично любящих свое дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека "Культура" стали 14 участников из четырех регионов России", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Финал трека "Культура" прошел в Санкт-Петербурге, в нем участвовали 106 финалистов. В течение оценочного дня они в командах решали управленческие кейсы, предлагали решения актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются учреждения культуры и образования. Среди победителей - восемь управленцев из Москвы, четыре - из Санкт-Петербурга, по одному - из Архангельской и Орловской областей.

Все победители проходят в суперфинал конкурса. Кроме того, они получат возможность поработать с наставниками из числа ведущих деятелей культуры, смогут претендовать на должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ.