Казанский федеральный университет планирует внедрить QR-коды для студентов до 1 января

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Казанский федеральный университет работает над внедрением системы QR-кодов для посещения студентами учебных корпусов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров.

"Мы сейчас готовим. Регламентируется все это соответствующими документами штаба. Сегодня мы готовим, это же не так, что в один день все. Мы сначала будем делать для мест общего пользования. Прежде всего, "Уникс" наш (культурно-спортивный комплекс - прим. ТАСС). А дальше и учебные корпуса. Мы сегодня эту работу уже начали", - сказал Гафуров.

По его словам, все будет готово к сроку, на который вузы ориентирует республиканский штаб. "Я думаю, к 1 января мы все сделаем", - уточнил ректор.

QR-коды в вузах

6 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также президент напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

В республике QR-код необходим лицам старше 18 лет для посещения ряда мест, в том числе ресторанов, ТЦ, театров, кинотеатров. С 22 ноября QR-код будет требоваться для проезда в общественном транспорте.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, университеты в России могут вводить QR-коды о вакцинации для студентов учебных заведений. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.