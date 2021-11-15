Уральский федеральный университет до конца года создаст школьный медиацентр

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Медиацентр для школьников создадут до конца года на базе Уральского федерального университета для вовлечения школьников в работу медиа. Об этом сообщил проректор по информационной политике университета Алексей Фаюстов.

"Ресурсов всегда не хватает, я бы даже сказал, их много не бывает, поэтому обратите внимание, что мы вовлекаем целевые аудитории, которые могут разговаривать, в первую очередь, со студентами и абитуриентами на "одном языке". <…> В этом году мы поставили себе задачу, что в 2021 году мы создадим школьный медиацентр", - сказал он в ходе конференции, посвященной рейтингу медийной активности высших учебных заведений.

Фаюстов отметил, что задачей этого центра станет работа со школьниками, которым интересна работа медиа.

Кроме того, по его словам, планируют развивать новые направления медийной активности университета, в том числе YouTube-канал и университетское телевидение. "Мы сейчас этим озадачены, потому что понимаем, что мы живем в век видео и визуала", - пояснил он.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучаются более 4300 иностранных студентов из 100 стран, действуют более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ является участником программы "Приоритет-2030" в треке "Исследовательское лидерство".