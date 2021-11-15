Стоимость создания новой плавполиклиники для Югры составит около 800 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Создание новой плавучей поликлиники, которая придет на замену речному судну "Николай Пирогов", ежегодно обследующему жителей удаленных поселений, составит около 800 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.

"Стоимость достаточно высокая - около 800 млн рублей. На возведение такого судна уходит около двух лет", - сказала Комарова.

По ее словам, медицинское судно сможет при необходимости также оказывать помощь жителям соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа. "Почему нет? Если есть потребность, будет договоренность и будет составлена маршрутная карта для нашего судна", - добавила она.

Планируется, что действующее судно отправится на капремонт в 2024 году. По данным властей региона, среди специалистов на плавполиклине - врачи общей практики, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. На "Николае Пирогове" оборудованы 19 кабинетов, в которых имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат) и малая операционная.

Теплоход "Николай Пирогов" - единственное в стране речное судно, которое имеет лицензию на оказание первичной и специализированной медицинской помощи. Для жителей отдаленных территорий Югры такой визит медиков - единственная возможность пройти обследование и выявить заболевания на ранней стадии рядом с местом проживания. Ранее власти Югры сообщали, что планируют приобрести новую плавполиклинику, стоимость проекта не называлась.