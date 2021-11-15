Школу на 604 места планируют построить в Хасавюртовском районе Дагестана в 2022 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Строительство школы на 604 места планируется завершить в 2022 году в Хасавюртовском районе Дагестана за счет госпрограммы по развитию СКФО. Стоимость работ составит порядка 527 млн рублей, об этом сообщается в понедельник на сайте "Ростендер".

"В селе Сивух Хасавюртовского района Республики Дагестан построят школу на 604 ученических места. Школу построят в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказкого федерального округа", подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы". Заказчиком выступает дирекция единого государственного заказчика-застройщика", - говорится в сообщении.

Согласно документации, школу построят в 2022 году. Организацию, которая займется инженерными изысканиями, подготовкой проектной документации и строительством, выберут по итогам открытого конкурса. Заявки на участие принимают до 6 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 527 млн рублей.

Как отмечается, начальная школа будет запроектирована на 12 классов, основная и старшая - на 15 и три соответственно. Актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий рассчитан на 660 мест. Для моделирования и обработки дерева и металла будут предусмотрены мастерские, для занятий спортом запроектируют два зала.