В Свердловской области запустили чат-бот для ответов на вопросы о вакцинации от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области запустил чат-бот, который поможет жителям региона получить ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса.

"Свердловчане смогут узнать подробности о вакцинах от COVID-19 и пунктах вакцинации с помощью чат-бота @SverdlovskregionBot в Telegram. Виртуального помощника создали специалисты Центра управления регионом Свердловской области и городского центра медицинской профилактики", - сообщили ТАСС в центре.

По словам руководителя ЦУР региона Ильи Захарова, за год работы специалисты центра ответили почти на 4 тыс. вопросов о коронавирусе, прививочной кампании, российских вакцинах.

"Главная задача чат-бота - информировать граждан о доказательности и безопасности вакцин. Сегодня это очень важно, потому что пока не все уральцы из-за сомнений готовы прививаться. В чат-боте, например, есть информация о том, какие вакцины от коронавируса существуют в России, как записаться на прививку, с какими побочными действиями можно столкнуться. И, конечно, есть информация о противопоказаниях, чтобы уральцы не переживали за свое здоровье", - отметил Захаров.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 15 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 725 случаев заражения коронавирусом. По данным ЦУР, в больницах региона, подведомственных областному министерству здравоохранения, вакцинировались первым компонентом 1,7 млн человек. Полностью прошли вакцинацию 1,37 млн жителей региона.