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Всероссийская перепись населения

Второй этап Всероссийской переписи населения начался в России

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения перешла на второй этап. Теперь специалистам предстоит обработать информацию, собранную в ходе первого этапа, который завершился в полночь 15 ноября, сообщил глава Росстата Павел Малков в понедельник.

"Сегодня в полночь завершен первый этап переписи. Остались еще труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря, но в целом сбор данных завершен. Первый этап переписи состоялся. <…> У нас начинается второй этап переписи, этап обработки данных, их оценки", - сказал он на пресс-конференции "Успех переписи - заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап" в Калининграде.

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РоссияВсероссийская перепись населения
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