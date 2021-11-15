Второй этап Всероссийской переписи населения начался в России

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения перешла на второй этап. Теперь специалистам предстоит обработать информацию, собранную в ходе первого этапа, который завершился в полночь 15 ноября, сообщил глава Росстата Павел Малков в понедельник.

"Сегодня в полночь завершен первый этап переписи. Остались еще труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря, но в целом сбор данных завершен. Первый этап переписи состоялся. <…> У нас начинается второй этап переписи, этап обработки данных, их оценки", - сказал он на пресс-конференции "Успех переписи - заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап" в Калининграде.