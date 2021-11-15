Бюджет на борьбу с COVID-19 в Белгородской области по итогам года составит 5 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. На борьбу с коронавирусом в Белгородской области по итогам 2021 года будет направлено 5 млрд рублей. Средства идут на закупку лекарств и оборудования, а также зарплату врачей, сообщил журналистам в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, только в этом году на закупку лекарств и оборудования, а также оплату труда врачей было затрачено не 2 млрд рублей, как планировалось изначально, а 5 млрд. Эти средства были вынуждено перераспределены с других запланированных статей расходов, например, благоустройства", - пояснил Гладков.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 320 случаев коронавируса, выздоровели 57 152 человек, отмечено 1 378 смертельных случая.

С 8 ноября власти региона запретили детям до 18 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.