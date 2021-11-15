В Подмосковье сверят данные о вакцинации от коронавируса для получения QR-кодов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 112 тыс. жителей Московской области не попали в регистр вакцинированных и не получили QR-код после прохождения вакцинации от коронавируса из-за несвоевременного внесения данных. Власти региона предложили главам городских округов привлечь волонтеров к сверке и корректировке такой информации, сообщила в понедельник зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"С учетом принятия федерального решения о введении QR-кодов ориентировочно с 1 февраля, нам необходимо обеспечить полную достоверность внесенных данных о вакцинированных в наши регистры. На сегодняшний день разница между медицинскими системами, то есть то, что зафиксировали врачи при приеме пациентов на вакцинацию и регистром вакцинированных, составляет 112 тыс. То есть 112 тыс. у нас вакцинированы, но не попали в регистр", - сказала Стригункова в ходе заседания правительства региона.

Она отметила, что наибольшее расхождение в показателях внесенных данных о вакцинации наблюдается в Люберцах, Балашихе, Домодедове и Наро-Фоминске.

"Основные причины [расхождения данных] понятны - это позднее внесение данных, то, что наши медицинские работники не всегда успевают вовремя данные вносить. Поэтому хочу обратиться к главам городских округов с просьбой оказать содействие в направлении волонтеров для осуществления корректировки и сверки данных необходимой информации", - добавила она.

Стригункова также подчеркнула, что с начала года власти получили более 463 тыс. обращений от жителей по вопросам коронавируса, из них 73% связаны с получением QR-кода.