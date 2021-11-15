Студенты МГУ взяли золотые медали на международном конкурсе по инженерной биологии iGEM

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Три студенческие команды из России взяли золотые медали на международном конкурсе по инженерной биологии iGEM (International Genetically Engineered Machine) 2021, сообщила в понедельник пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова были представлены тремя командами. Командой Moscow на базе биологического факультета МГУ, участвующей в конкурсе уже третий год, новой командой LMSU, состоящей из студентов биологического и биотехнологического факультетов МГУ, и совместной командой МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ MIPT_MSU. Все три проекта, разрабатываемые командами, были удостоены золотых медалей на конкурсе iGEM 2021, а проект команды LMSU вошел в пятерку лучших проектов по направлению "Еда и питание", - сообщили в пресс-служба.

Команды Moscow_City на базе НИЦ "Курчатовский Институт" и Siberia на базе Новосибирского госуниверситета были удостоены серебряных медалей, команда MEPhI на базе Обнинского филиала МИФИ - бронзовых.

iGEM - всемирный конкурс проектов студентов и аспирантов в области синтетической биологии, проводится с 2003 года. В этом году в нем участвовали 343 команды из 44 стран мира, из России было заявлено семь команд.

Цель конкурса заключается в решении проблем современного мира в области медицины, здравоохранения, защиты окружающей среды, промышленного производства, производства продуктов питания, перехода к зеленой экономике при помощи методов синтетической биологии. Особенность в том, что над проектами команды работают в течение целого года. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате.

"Полагаю, что в основе успеха студентов МГУ на престижном международном конкурсе лежит не только качество их подготовки, но и синергия различных научных подходов, которыми они овладевают, высочайшая концентрация научного потенциала в этой области науки, которая есть сегодня в МГУ. Драйвером дальнейшего движения вперед станет не только традиционная фундаментальность образования в МГУ, но и усиливаемая междисциплинарность как важнейшее качество научно-образовательного пространства университета", - приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.