В Севастополе отменили круглосуточную работу пунктов вакцинации от коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса на площадях Захарова и Нахимова в Севастополе перестанут работать в круглосуточном режиме, сообщил в понедельник на совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев.

"Если по 10 человек ночью приходит, нецелесообразно держать врачей на пунктах вакцинации. В дневное время, я так понимаю, с тем наплывом желающих, который сейчас есть и сохраняется, можно справиться. Понятно, что мы это специально делали круглосуточно в нерабочие дни, когда у людей было желание вакцинироваться и ревакцинироваться. Давайте мы тогда пункты на Захарова и Нахимова переведем в обычный режим", - сказал Развожаев.

Пункты вакцинации будут открыты с 08:00 до 20:00. По словам Развожаева, в городе востребована ревакцинация, препарат "Спутник Лайт" поступает в необходимом количестве.

В период нерабочих дней пункты вакцинации от коронавируса в центре Севастополя работали круглосуточно.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября. С 21 октября в Севастополе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заражения COVID-19. По последним данным, количество инфицированных в регионе увеличилось до 44 314, выздоровели после заражения 36 520 человек, умерли - 1 531.