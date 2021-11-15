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Число госпитализированных с COVID-19 в Севастополе за неделю снизилось на 20%

Темпы прироста за семь дней снизились на 6%

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя зафиксировали снижение числа госпитализированных пациентов в ковидные госпитали на 20% за неделю после нерабочих дней, сообщил в понедельник на совещании в правительстве города вице-губернатор Александр Кулагин.

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"Мы наблюдаем даже некоторое снижение в части госпитализации и амбулаторного наблюдения. Я думаю, можно смело констатировать, что нерабочие дни дали достаточно положительный эффект. Несмотря на то, что выявление заболеваемости сохраняется на высоком уровне - порядка 350 в сутки, но с точки зрения госпитализации за неделю оно уменьшилось на 20%", - сказал Кулагин.

Он отметил, что на амбулаторном лечении находится на 17% меньше пациентов по сравнению с показателями 8 ноября. На 11% уменьшилось количество детей, которые находятся на амбулаторном наблюдении. Темпы прироста за неделю снизились на 6%, а свободный коечный фонд в Севастополе составляет 26%.

С 21 октября в Севастополе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 44 314, выздоровели после заражения 36 520 человек, умер - 1 531.

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РоссияСевастопольПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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