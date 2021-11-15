В Самарской области запустили викторину для вакцинированных от COVID-19

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Викторину для привившихся от коронавируса граждан "Вакцинация - это жизнь!" запустили в Самарской области, в ходе которой будут разыграны ценные призы, в том числе квартиры, автомобили и подарочные сертификаты. Об этом сообщается на сайте администрации Самары в понедельник.

"15 ноября на территории Самарской области стартует региональная викторина "Вакцинация - это жизнь!" для всех жителей губернии, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Отличительная особенность викторины Самарской области - это возможность принять участие всем зарегистрированным и проживающим на территории Самарской области гражданам, которые прошли вакцинацию от COVID-19 на территории Самарской области в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Первый розыгрыш призов состоится 24 ноября, следующие этапы пройдут 8 и 22 декабря. Причем в каждом из трех этапов будет определено по одной тысяче номеров-победителей. Участники, чьи уникальные номера не стали победителями, автоматически продолжают участие в следующих розыгрышах. В призовой фонд вошли три квартиры, три автомобиля и три тысячи подарочных карт по 4 000 рублей.

Самарцы, привившиеся с 24 сентября по 14 ноября, для участия должны будут подать заявку на сайте карты жителя области. Привившиеся с 15 ноября по 20 декабря могут не заполнять заявку, так как они попадают в списки автоматически во время оформления документов перед вакцинацией в больнице.

Ранее Минздрав области сообщал, что план по вакцинации в регионе исполнен на 69% - первым компонентом привилось свыше 1,4 млн граждан, завершили курс вакцинации более 1,2 млн человек. Обстановка с коронавирусом в регионе стабилизируется, однако о выходе на плато говорить пока рано, так как необходимо проследить за заболеваемостью за прошедшую неделю, когда самарцы вернулись к работе, отмечали в областном Минздраве.