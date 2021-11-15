Порядка 10 млн домохозяйств прошли перепись населения на портале госуслуг

"Через портал госуслуг переписались более 25 млн человек, это около 10 млн домохозяйств, потому что один человек переписывает все свое домохозяйство", - сказал он на пресс-конференции "Успех переписи - заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап" в Калининграде.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.