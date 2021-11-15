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Порядка 10 млн домохозяйств прошли перепись населения на портале госуслуг

Перепись прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 млн домохозяйств прошли Всероссийскую перепись населения на портале госуслуг, сообщил глава Росстата Павел Малков в понедельник.

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"Через портал госуслуг переписались более 25 млн человек, это около 10 млн домохозяйств, потому что один человек переписывает все свое домохозяйство", - сказал он на пресс-конференции "Успех переписи - заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап" в Калининграде.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

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