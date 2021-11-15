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Пандемия COVID-19

Эксперт заявила, что около 78% пациентов с ковидом в России лечатся амбулаторно

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина отметила, что если человек подозревает, что у него может быть коронавирус, то может воспользоваться экспресс-тестом, однако от вызова врача отказываться не стоит

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 78% пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России сегодня получают лечение амбулаторно, сообщила в понедельник главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

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"Мы на сегодняшний день около 78% лечим амбулаторно, схемы разработаны. Амбулаторные схемы не столь разнообразны, они совершенно четко прописаны", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Драпкина отметила, что если человек подозревает, что у него может быть коронавирус, то может воспользоваться экспресс-тестом, однако от вызова врача отказываться не стоит - он сможет определить тяжесть течения ковида и назначить необходимое лечение.

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