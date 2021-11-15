Самая большая школа в Карелии начала работать в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 ноября. /ТАСС/. Самая большая школа в Карелии на 1 350 учеников с понедельника начала работать в Петрозаводске. Ее построили здесь впервые за 23 года по нацпроекту "Образование", сообщила журналистам вице-премьер республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Стройка обошлась в 1,2 млрд рублей. В трехэтажном здании площадью 33,7 тыс. кв. метров классы оснащены интерактивными досками, есть актовый и конференц-залы, пять спортзалов, организовано помещение для групп продленного, медсанчасть оснащена стоматологическим оборудованием, на территории есть стадион с беговой дорожкой, площадки для занятий легкой атлетикой, волейболом.

"Сегодня я посетила первый рабочий день на начале работы школы, потому что два года грандиозной масштабной стройки в рамках национального проекта "Образование" и сегодня мы видим потрясающее образовательное учреждение Петрозаводска", - проинформировала вице-премьер Подсадник.

В новой школе №55 сегодня начали учиться дети с 1 по 4 классы, почти 550 человек. Остальные классы будут набраны с сентября 2022 года. "В ноябре месяце другим параллелям было бы сложнее переходить [в новую школу]. Вообще школа должна, как мы считаем, постепенно принимать обучающихся. Это позволит увидеть какие-то моменты при эксплуатации школы. Это правильное решение. Практически через полгода школа будет наполнена всеми параллелями", - разъяснила Подсадник.