Ростовский вуз проведет конкурс изобретений для цифровизации сельского хозяйства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) объявил начало приема заявок на конкурс изобретений и технологических инициатив "Донская сборка", посвященный умному сельскому хозяйству и цифровизации производства. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В ДГТУ стартовал прием заявок на крупнейший на юге России ежегодный конкурс-смотр изобретений и технологических инноваций "Донская сборка". Победители в номинациях "Изобретение года", "Агротехнология года", "Студенческая разработка", "Цифровые технологии" и "Биоинженерия" получат доступ к мощностям промышленного коворкинга "Garaж" ДГТУ и денежные сертификаты на доработку своего проекта до стадии промышленного прототипа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что конкурс пройдет с 24 по 26 ноября. Призовой фонд составляет 600 тыс. рублей. Для победителей в номинации "Юный изобретатель" подготовлены ценные подарки - планшеты, смартфоны и экшен-камеры.

"Мы проводим уже шестую по счету "Донскую сборку". Конкурс стал площадкой, на которой изобретатели знакомятся с лучшими региональными практиками по развитию стартапов, получают возможность присоединиться к рабочим группам технологических предпринимателей, узнают о мерах поддержки инноваторов, устанавливают новые деловые контакты", - привели в пресс-службе слова ректора университета Бесариона Месхи.

По словам победительницы конкурса 2020 года в номинации "Изобретение года" Анны Лыковой из Кубанского государственного медицинского университета, представившей проект устройства для автоматического рассечения мягких тканей верхних дыхательных путей, "Донская сборка" стала важным опытом. "Это наше первое изобретение, перед нами стояло много задач: проектирование, патентование, составление сметы расходов и доходов, изучение рынка, бизнес-планы, источники финансирования. Мы многому научились, и теперь совершенствуем наше изобретение. На сегодняшний день мы работаем над восемью проектами и с ними выиграли уже немало конкурсов", - сказала Лыкова, которую процитировали в пресс-службе.

"Донская сборка" - ежегодный конкурс-смотр для изобретателей, технологических предпринимателей и инноваторов. Он проводится с 2016 года на базе ДГТУ при поддержке правительства Ростовской области и Агентства инноваций региона. Ежегодно на конкурс поступает более 100 заявок из различных регионов страны. Возраст конкурсантов - от 12 до 60 лет. Прием заявок на конкурс осуществляется до 22 ноября на сайте www.donskayasborka.ru.