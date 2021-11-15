Эксперт: темпы вакцинации пока недостаточны для приближения к коллективному иммунитету

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации россиян от новой коронавирусной инфекции пока недостаточно высокие для того, чтобы приблизиться к необходимому уровню коллективного иммунитета. Об этом в понедельник сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"Темпы вакцинации наши пока не способствуют тому, чтобы мы как можно быстрее приблизились к уровню коллективного иммунитета", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Драпкина отметила, что показанием к госпитализации при подтвержденном ковиде является не только поражение легких, но и возраст старше 65 лет, а также наличие хронических заболеваний. "Кроме того, в критерии необходимости госпитализации входят такие параметры, как высокая температура и ее неответ на нестероидные противовоспалительные препараты, <...> одышка и, скажем так, предуготованность к тромбозам", - сказала эксперт.

Она напомнила, что статистика заболевших все больше смещается с пожилой части населения на молодых людей. "Если это люди трудоспособного возраста, с учетом большей контагиозности дельта-штамма, это приводит к тому, что круг общения этих людей достаточно широк, поэтому передача вируса тоже идет быстрее", - добавила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 109 094 случая заражения, выздоровели 7 812 557 человек, умерли 256 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.