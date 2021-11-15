Администрация аэропорта Эрбиля решила приостановить все полеты в Белоруссию

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация международного аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака) приняла решение приостановить все полеты в Белоруссию. Об этом сообщил в понедельник иракский информационный портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление директора аэропорта Ахмеда Хошияра.

"Мы приостановили все рейсы в Белоруссию, мы не позволяем никому отправиться в эту страну, для того чтобы ограничить миграцию", - приводит портал слова Хошияра. Он также пояснил, что "те, кто прибыл в Белоруссию, смогли добраться туда через Турцию или ОАЭ".

В пятницу иракские власти приняли решение о приостановке прямого авиасообщения между арабской республикой и Белоруссией, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде. В воскресенье в МИД Ирака заявили, что первый вывозной рейс из Белоруссии для иракцев, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом, запланирован на 18 ноября.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.