СМИ: Польша обещает применить силу, если беженцы незаконно пересекут границу

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Польская сторона предупреждает через громкоговоритель беженцев, пришедших к пункту пропуска "Брузги" на границе с Белоруссией, что в случае ее незаконного пересечения могут применить силу. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Беларусь-1" .

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Польская сторона передает сообщения на английском и арабском языках, их суть в том, что беженцев не хотят видеть в Польше, они совершают преступление, которое уголовно наказуемо", - сообщает телеканал.

Беженцев также предупреждают, что против них в случае невыполнения требований "может быть применена сила".

Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обеспечивают безопасность движения колонны беженцев, идущей в направлении пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей. По его информации, в минувшие выходные дни на границу продолжали прибывать беженцы. Согласно данным на утро понедельника, "разрешения кризисной ситуации ожидают около 2 100 иностранных граждан". Как сообщил Бычковский, мигранты, надеясь "на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки", к полудню самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги".