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Лесные пожары в России

На территории России потушили все действовавшие лесные пожары

Как сообщали в МЧС, с начала 2021 года в РФ от лесных пожаров пострадали семь населенных пунктов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Действующих лесных пожаров на территории России нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Лесопожарная обстановка стабилизирована. На сегодняшний день действующих очагов нет", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщали агентству в МЧС, с начала 2021 года в России от лесных пожаров пострадали семь населенных пунктов. На их территории повреждены более 60 жилых домов и 14 социально значимых объектов. От перехода огня с палов сухой травы пострадали еще больше населенных пунктов - 24. В них полностью сгорели или были повреждены 260 строений, 35 частных жилых домов, более 60 нежилых, 50 садовых домов, а также свыше 100 хозпостроек. Пострадали два человека.

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РоссияЛесные пожары в России
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