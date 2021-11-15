Чак-чак стал победителем народного голосования в конкурсе "Вкусы России"

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Татарский десерт чак-чак стал победителем народного голосования национального конкурса региональных брендов "Вкусы России". Об этом сообщил на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Наш чак-чак победил в народном голосовании "Вкусы России", - написал Минниханов. Чак-чак занял первую строчку народного голосования в номинации "Нас выбирают". Как сообщается на сайте конкурса, в этой номинации первое место также заняли ставропольские яблоки и прохоровская солдатская каша из Белгородской области.

Всего в конкурсе участвовали 17 татарстанских брендов, среди которых вяленая утиная грудка, татарский чай, талкыш калеве, казылык, каймак, катык, корт и другие.

Среди победителей в других номинациях оказались ямальская оленина, камчатская нерка, уральская шишка в шоколаде, федосихинские новосибирские пельмени, астраханская осетровая икра, суздальская безалкогольная медовуха, кубанский борщ.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организован министерством сельского хозяйства РФ. В этом году участие в конкурсе приняли свыше 700 брендов из 84 субъектов Российской Федерации. Призеров конкурса выбрали в восьми номинациях. Победители были озвучены 15 ноября.