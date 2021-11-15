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Пандемия COVID-19

Мурашко сообщил, что QR-коды показали эффективность в ситуации с ковидом

QR-коды показали эффективность в ситуации с ковидом - Мурашко.

В РФ развернуто 296 тыс. больничных коек для пациентов с ковидом - Мурашко.

Число пациентов, находящихся под наблюдением из-за ковида в России, сократилось до 1,27 млн - Мурашко.

За неделю число тех, кто сейчас лечится от ковида, снизилось на 7,5% - Мурашко.

В стационарах в РФ от ковида сейчас лечатся 246 тыс. человек - Мурашко.

Число госпитализированных с ковидом в тяжелом состоянии растет менее чем в половине регионов России - Мурашко.

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Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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