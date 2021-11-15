В России утвердили правила перевозки и хранения лекарств для профилактики ковида

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения лекарств для профилактики коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <…> "Условия транспортирования и хранения замороженных иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" согласно приложению", - говорится в сообщении.

Согласно правилам, транспортировка лекарств будет осуществляться по принципу "холодовой цепи", когда на каждом из четырех этапов должен поддерживаться определенный температурный режим. Лекарства должны храниться при температуре минус 18 градусов, при максимальной загрузке морозильного оборудования должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха. Для транспортировки необходимо использовать термоконтейнеры, хладоэлементы, авторефрижераторы. В случае обычной транспортировки лекарства должны быть упакованы в термоконтейнеры, можно использовать сухой лед. Необходимо также наличие средств измерения температурного режима.

Ранее данный способ транспортировки и хранения в РФ применялся только к вакцине "Спутник V".