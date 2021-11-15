Подрядчик в Забайкалье выплатит 25,9 млн рублей за неисполненный контракт по нацпроекту

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае оштрафовал на 25,9 млн рублей подрядную организацию, которая не установила в срок приборы фиксации нарушений на дорогах по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Служба единого заказчика Забайкальского края и ООО "Евро Инвест" заключили государственный контракт стоимостью 250,9 млн рублей на введение в срок до 31 июля 2021 года 60 специальных технических средств фиксации административных правонарушений на региональных дорогах. В установленный срок подрядчик не исполнил обязательства по контракту. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в сумме 25,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства").

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".