Попова: заболеваемость ковидом снизилась в России впервые за два месяца

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в России на прошлой неделе впервые за два месяца. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Принятые в период нерабочих дней ограничительные меры в России в виде закрытия общепита и торговых центров оказались эффективны и позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом, отметила Попова.

"Меры, которые предпринимаются, позволяют сдерживать развитие тяжелых форм, сдерживать тяжелое развитие эпидситуации и, как мы видим, меры, которые были предприняты на прошлой неделе, на неделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны", - сказала она.

Прирост заболеваемости начался в сентябре 2021 года, и уже в октябре число ежедневно выявляемых случаев превышало 30 тыс. ежедневно. В конце октября - начале ноября ежедневно фиксировалось свыше 39-40 тыс. новых заболеваний. С 30 октября по 7 ноября в России были объявлены нерабочие дни.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, тенденции снижения заболеваемости коронавирусом пока нет среди россиян старше 65 лет, крайне важно провести среди этой категории прививочную кампанию.

"Хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения [заболеваемости]. И то, о чем сегодня уже говорилось, - о максимально быстром проведении прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы - крайне важная мера сегодняшнего дня", - сказала она.

Как отметила Попова, в девяти регионах снижение фиксируется на уровне от 2 до 23%. В 43 субъектах нет динамики и роста, еще в 33 субъектах отмечается некоторый рост. В фазе роста находится Амурская область, там есть превышение над российскими показателями. Во всех остальных субъектах отмечается стабилизация эпидситуации и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания, добавила Попова.

"У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, это Амурская область. Во всех остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию эпидситуации и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания", - сказала она.