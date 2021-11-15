В Ленобласти открылось отделение для беременных с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Отделение для беременных женщин с новой коронавирусной инфекцией открылось в Ленинградской области. 50 коек полностью оборудованы для женщин и их детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"В тосненское отделение маршрутизируются роженицы с коронавирусом из всех районов области. Специалисты роддома прошли обучение, организованное ведущими врачами перинатального центра в Гатчине. При необходимости женщины из Тосно переводятся в ковидный госпиталь в ЛОКБ (Ленинградская областная клиническая больница - прим. ТАСС)", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина.

Потоки поступающих в отделение женщин с COVID-19 разделены. Для тех, кто нуждается в акушерско-гинекологической помощи, выделен второй этаж акушерского корпуса больницы, для тех, кто нуждается в реанимации, выделена одноместная палата. Также на втором этаже расположены родильный зал и операционная для проведения родов и операций гинекологического профиля, на третьем этаже организована работа отдельного блока - неонатологического отделения для новорожденных с палатой интенсивной терапии. В отделении для беременных с коронавирусом оборудованы 50 современных функциональных коек, системы кислородной поддержки и мониторы.

Комитетом по здравоохранению региона было принято решение об открытии данного отделения с целью предупреждения материнской, перинатальной, младенческой смертности, что также является одной из задач нацпроекта "Здравоохранение". Отделение начало работу в октябре 2021 года, на сегодняшний день в нем успешно принято 17 родов, в том числе три двойни.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 84 276 человек, выздоровели 65 114 (388 за сутки), умерли 2 668 (8 за сутки). За минувшие сутки в регионе выявили 409 случаев заражения.