В Росстате назвали число переписчиков, заразившихся коронавирусом в ходе переписи

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. В ходе Всероссийской переписи населения ковидом заболели порядка трех тысяч из 314 тыс. переписчиков, сообщил глава Росстата Павел Малков в понедельник.

"Всего заболели около пяти тыс. переписчиков из 314 тыс., которые работали. Из них порядка трех тыс. с ковидом. В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик", - сказал он журналистам.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.