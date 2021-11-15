{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Всероссийская перепись населения

В Росстате назвали число переписчиков, заразившихся коронавирусом в ходе переписи

Как сообщил глава ведомства Павел Малков, заболели порядка 3 тыс. из 314 тыс. переписчиков

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. В ходе Всероссийской переписи населения ковидом заболели порядка трех тысяч из 314 тыс. переписчиков, сообщил глава Росстата Павел Малков в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего заболели около пяти тыс. переписчиков из 314 тыс., которые работали. Из них порядка трех тыс. с ковидом. В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик", - сказал он журналистам.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Теги
РоссияМалков, Павел ВикторовичВсероссийская перепись населения
В пунктах вакцинации Вологодской области проведут розыгрыши призов и бесплатных билетов
Студенты и ветеранские организации получат выплаты за вакцинацию с 15 ноября
Читать полностью