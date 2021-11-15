Более 90% донаций крови в Подмосковье проводят на безвозмездной основе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 88 тыс. донаций крови произведено в Московской области с начала года, более 90% из них - на безвозмездной основе, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В этом году в учреждениях службы крови выполнено почти 88 тыс. донаций. Важно, что более 90% из них - на безвозмездной основе", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Всего с начала года, как рассказали в министерстве, в регионе заготовили 57,7 т донорской крови и ее компонентов.

В материале отмечается, что донорская кровь используется для оказания помощи тем, кто нуждается в переливании - это пострадавшие в ДТП, пациенты сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. Также благодаря донорам осуществляется заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.