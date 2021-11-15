Попова: каждый восьмой-девятый пациент с ковидом в России выявляется с пневмонией

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Каждый восьмой-девятый пациент с коронавирусом выявляется уже с пневмонией в настоящее время. В 2020 году выявлялся каждый пятый-шестой, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В прошлом году из всех зарегистрированных и в сутки, и в пики каждый пятый-шестой заболевший выявлялся сразу с пневмонией <…> Сейчас среди зарегистрированных каждый восьмой-девятый выявляется сразу с признаками пневмонии или пневмонита", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 253,4 млн человек, более 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 109 094 случая заражения, выздоровели 7 812 557 человек, умерли 256 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.