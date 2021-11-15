Число привитых выросло на четверть на Ставрополье с введением обязательной вакцинации

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 950 тыс. жителей Ставрополья привились первым компонентом вакцины против коронавируса, следует из данных краевого штаба по противодействию коронавирусной инфекции. С момента введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в середине октября 2021 года число вакцинированных в крае выросло на 26%.

"В Ставропольском крае за последние сутки вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 5 695 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 950 325. Второй компонент получили 807 665 человек. Из них 3 310 - за последние сутки", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Ставропольском крае в середине октября 2021 года. На тот момент число вакцинированных первым компонентом составляло порядка 752 тыс.

"Возросший темп вакцинации - важное достижение. В то же время, на уровень формирования коллективного иммунитета в крае мы еще не вышли. Иммунизация должна быть легко доступной, проходить без тесноты и очередей. Поручил краевому Минздраву проработать возможность увеличения количества прививочных пунктов. Сейчас их более 140. При необходимости откроем больше", - написал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram в понедельник.

Ранее в краевом Минздраве журналистам сообщали, что для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить от коронавируса более 1,7 млн человек. До середины октября 2021 года на Ставрополье ежедневно первым компонентом вакцинировались в среднем от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек. После введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан ежесуточный показатель вырос до 3-12 тыс. человек в сутки.