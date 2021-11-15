Почти 60% населения Липецкой области сделали прививку от коронавируса

ЛИПЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 60% населения Липецкой области вакцинированы от коронавируса, по темпам прививочной кампании регион занимает пятое место в стране. Об этом сообщил в понедельник глава областной администрации Игорь Артамонов.

"На сегодня в регионе однократно привито 585 518 человек, двукратно - 502 774 человека, охват населения - 58,7%", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что темпы вакцинации в регионе также являются одними из самых высоких в России. "По этому показателю наш регион сейчас занимает пятое место среди всех субъектов страны", - отметил Артамонов. Он напомнил в этой связи, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения, что составляет примерно 730 тыс. человек.

"Мы стараемся создать в регионе все необходимые условия для массовой и оперативной вакцинации населения от коронавируса - увеличиваем количество мобильных бригад, открываем прививочные пункты в торговых центрах", - продолжил Артамонов, отметив, что поставки вакцины проходят по графику без сбоев. Он добавил, что темпы вакцинации не должны снижаться.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что в настоящее время в регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, 41 мобильный прививочный пункт, созданы 52 мобильные бригады. "Вакцина имеется в достаточном количестве, накануне поступила очередная партия из 12 тыс. комплектов препарата Спутник V", - отметили в пресс-службе.