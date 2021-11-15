Мишустин считает недопустимым игнорировать предписания главных санитарных врачей регионов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал недопустимым игнорирование предписаний главных санитарных врачей в регионах.

"Надо строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей. Все меры, которые они предлагают, направлены на защиту здоровья граждан, игнорировать их просто недопустимо", - сказал он в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Премьер также призвал глав всех регионов взять борьбу с коронавирусом под личный контроль. По его словам, нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер и ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства, от этого зависит качество медицинской помощи для граждан, подчеркнул Мишустин.

"Для вас [губернаторов] не может быть ничего важнее", - указал глава кабмина.