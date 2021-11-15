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Пандемия COVID-19
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В ГД сообщили, что законопроект о QR-кодах отправят в регионы для сбора отзывов

Как сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, дата первого чтения документа в целом определена

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Внесенный правительством законопроект об использовании QR-кодов при посещении гражданами общественных мест и массовых мероприятий будет отправлен в рассылку в регионы. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

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"Он будет разослан, уже принято решение, в регионы", - сказал он. Васильев заметил, что дата первого чтения в целом определена. Он не стал называть конкретное число, напомнив, что по обычной процедуре рассылка законопроектов длится месяц. "Это протокол, процедура", - добавил депутат.

Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме пока не приняли решение по законопроекту, заявил Васильев. "Вопрос не принимался [на заседании президиума]. Вы можете судить о позиции нашей фракции по проценту вакцинированных [депутатов от "Единой России"], который самый высокий в парламенте", - отметил Васильев.

По его словам, депутаты были вынуждены прервать обсуждение вопросов на президиуме, чтобы сдать ПЦР-тесты и отправиться на заседание Совета Думы. Обсуждение законопроектов продолжится в ближайшее время. "Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом - либо сегодня, либо завтра… Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально", - отметил Васильев.

Он подчеркнул, что поправки направлены на то, чтобы "защитить людей от смертельной опасности". В свою очередь глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что законопроекты затрагивают жизнь и здоровье граждан, поэтому они будут "максимально тщательно" рассмотрены и доработаны, "если это потребуется".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Хубезов, Дмитрий Анатольевич
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