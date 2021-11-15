Сенаторы предлагают денатурировать метанол, изменив его цвет или запах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендует правительству рассмотреть вопрос о денатурации опасного для жизни при употреблении метанола, чтобы он отличался по цвету или запаху от этилового спирта. Об этом говорится в одобренных комитетом рекомендациях правительству по борьбе с нелегальным алкоголем, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать правительству РФ принять меры, направленные на усиление государственного контроля за оборотом метанола, рассмотреть вопрос о денатурации метанола для наделения его заметными отличиями (по цвету или запаху) от этанола, а также определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за регулирование и контроль в сфере производства и оборота метанола", - сказано в документе.

МВД России ранее предложило рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. По данным ведомства, в период с июля по октябрь этого года от употребления метанолсодержащих жидкостей на территории Алтайского и Красноярского краев, республик Татарстан, Карелия, Мордовия и Чувашия, Пензенской, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга умерли 56 человек.