Станислава Прокофьева назначили новым ректором Финансового университета

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил профессора Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве на ближайшие пять лет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Новым ректором Финансового университета стал профессор Станислав Прокофьев. Руководить одним из ведущих российских вузов он будет ближайшие пять лет. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году окончил Саратовский экономический институт. В последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области, в том числе занимал пост замминистра экономики и инвестиционной политики, замначальника главного управления ЦБ по Саратовской области, возглавлял управления федерального казначейства Минфина по Саратовской и Московской областям. В 2005 году занял должность заместителя руководителя Федерального казначейства.

Одновременно Прокофьев активно занимался наукой. Он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления.

Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза. "Известный российский экономист, профессор и академик руководил университетом последние 15 лет и внес неоценимый вклад в развитие одного из старейших российских вузов. В частности, университет получил право разрабатывать собственные образовательные стандарты, что говорит о высоком качестве подготовки выпускников и уровне образования", - напомнили в кабмине.

Вуз также вошел в число первых 19 образовательных и пять научных организаций России, получивших право на создание собственных диссертационных советов и присуждение собственных ученых степеней доктора и кандидата наук.