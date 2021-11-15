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Пандемия COVID-19
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Попова: Россия находится на четвертом месте в мире по количеству тестов на коронавирус

По словам главы Роспотребнадзора, Россия также находится в первой десятке по количеству тестов на 100 тыс. населения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия находится на четвертом месте по общему числу проведенных тестов на коронавирус, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Тестирование - важный компонент, который позволяет нам выявлять заболевание, сегодня Российская Федерация находится на четвертом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке по количеству тестов на 100 тыс. населения. Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости и эпидпроцесса в Европе", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова также добавила, что меры, которые принимались в предыдущий период и принимаются сейчас, позволяют России находиться не выше 93-го места в мире по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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