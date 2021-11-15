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Соединяющий несколько алтайских районов мост реконструируют в 2022 году

Правительство Алтайского края выделило 130 млн рублей на капремонт моста через реку Бехтемир

БАРНАУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Бехтемир, соединяющий сразу несколько районов Алтайского края и выходящий на Чуйский тракт, реконструируют в 2022 году за 130 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"На дороге Бийск - Карабинка <...> идет капремонт моста через реку Бехтемир. На реконструкцию сооружения направлено свыше 130 миллионов рублей. Специалисты сдадут его в 2022 году. <…> Мост давно нуждался в реконструкции, грузовой транспорт проезжал по нему с осторожностью. После завершения работ объект будет отвечать всем требованиям и выдержит любую нагрузку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автодорога, на которой расположен мост, очень важна для региона: она соединяет Бийский, Зональный, Целинный, Советский и ряд других районов, а также выходит на федеральную трассу Р-256 - Чуйский тракт.

"По мосту через реку Бехтемир двигается транспорт, доставляющий в Бийско-Чумышскую зону сырье для предприятий перерабатывающей промышленности", - подчеркивается в пресс-релизе.

Дорожники уже провели устройство временного моста, отсыпали подъездные пути и демонтируют старое земляное полотно. На объекте задействовано более 20 рабочих и семь единиц техники, работы будут вести круглогодично.

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