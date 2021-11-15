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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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В Польше заявили, что 3,5 тыс. мигрантов находятся на белорусской стороне КПП в Кузнице

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что "это контролируемая Белоруссией эскалация событий на границе с Польшей"

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. мигрантов собрались на белорусской стороне закрытого пограничного перехода в районе польского города Кузница. Об этом сообщил в понедельник в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тыс. мигрантов", - написал он.

"Это контролируемая Белоруссией эскалация событий на границе с Польшей", - утверждает Жарын.

Полиция Польши информировала также, что в группе есть женщины и дети, но состоит она в основном из мужчин. "Польские службы находятся в полной готовности", - заверили полицейские.

В польских СМИ и социальных сетях также появляется информация о том, что мигранты разбивают палатки на территории КПП и разжигают костры.

Польша закрыла пограничный переход в Кузнице 9 ноября из-за наплыва нелегальных мигрантов.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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