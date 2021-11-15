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Пандемия COVID-19

Власти Дагестана назвали эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в регионе сложной

В стационарах республики находятся на лечении более 3 тыс. человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Дагестане остается сложной, медпомощь в стационарах получают более 3 тыс. человек.

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Об этом сказал глава республики Сергей Меликов в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. При этом на текущий момент медпомощь в стационарах получают 2 442 пациента с внебольничной пневмонией, подозрением на COVID-19, в том числе 41 ребенок. 972 человека - с лабораторно подтвержденным COVID-19", - сказал он, отметив, что амбулаторно лечатся более 1,6 тыс. человек.

Меликов отметил, что все необходимые рекомендации оперштаба в республике выполняются.

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РоссияДагестанПандемия COVID-19
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