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Борьба с изменениями климата

Минприроды: некоторые страны необъективно оценивают лесоклиматические проекты РФ

Замглавы ведомства Сергей Аноприенко отметил, что такая позиция некоторых стран - это "политизированная и экономически просчитанная история"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго не оценили объективно лесоклиматические проекты России. Причиной этого, в частности, является политизированность, сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко в понедельник по итогам конференции.

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"Некоторые страны не хотели видеть преимущественного права Российской Федерации в плане реализации лесоклиматических проектов. С одной стороны, выбросы от пожаров видим, реализацию лесоклиматических проектов как наше данное Богом преимущество не хотим видеть", - сообщил он в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

По словам Анопринко, такая позиция некоторых стран - это "политизированная и экономически просчитанная история". "Когда ты участвуешь в очень конъюнктурно политизированной повестке, а климатическая повестка именно этим, к сожалению, является, то просто быть не может", - отметил он.

В субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума, одним из ключевых положений которых стало принятие правил имплементации статьи 6 Парижского соглашения, принятого в 2015 году. Предыдущий форум - COP25 - проходил в Мадриде в 2019 году и закончился провалом именно потому, что стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение.

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