СМИ: президента Чехии перевели в стандартную палату госпиталя

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале в Праге, в понедельник был переведен из палаты с усиленным наблюдением врачей в стандартную палату, где сможет принимать посетителей. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Земана в 17:00 (19:00 мск) посетит действующий премьер-министр республики Андрей Бабиш, правительство которого несколько дней назад подало в отставку в связи с поражением в октябре составляющих его партий на парламентских выборах в Чехии. Во вторник в 13:00 (15:00 мск) хозяин Пражского града встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая с визитом посетит Прагу.

Посетители Земана должны строго выполнять требования его лечащих врачей: предоставить негативный тест на ковид или сертификат о вакцинации, а также не иметь признаков простудных заболеваний. Продолжительность визита не должна превышать 30 минут. Во время него гости обязаны находиться в медицинских масках повышенной степени защиты от коронавирусной инфекции. В палате у хозяина Пражского града смогут быть одновременно не более двух посетителей.

Земан, как 6 ноября сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на члена консилиума врачей хирурга Павла Пафко, был госпитализирован с циррозом печени и ему был введен зонд для кормления.

10 октября по не разглашавшейся ранее причине 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Примерно через три недели он был переведен в больничную палату с усиленным наблюдением врачей.