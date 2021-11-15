{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: вакцинация является единственным способом профилактики инфекций

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина отметила, что "острый период - еще более тяжелый, он пока характеризуется очень непредсказуемыми последствиями"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сегодня единственным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, является вакцинация. Об этом сообщила в понедельник главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Единственный способ сегодняшнего дня специфической профилактики любой инфекции, не только коронавирусной, является вакцинация", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметила терапевт, периодически ей встречаются граждане, которые выступают за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. По ее мнению, чаще всего антипрививочников можно увидеть в сети Instagram. Она призвала вакцинироваться и предотвращать таким образом заболевание, а не стремиться переболеть. "Острый период, он еще более тяжелый, еще более яркий, еще более многогранный. И он пока характеризуется очень непредсказуемыми последствиями", - добавила эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 253,4 млн человек, более 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 109 094 случая заражения, выздоровели 7 812 557 человек, умерли 256 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Ингушетии проект "Билет в будущее" охватит более 1,5 тыс. школьников
Профориентационные мероприятия в регионе будут проходить до 30 ноября
Читать полностью