Эксперт: вакцинация является единственным способом профилактики инфекций

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сегодня единственным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, является вакцинация. Об этом сообщила в понедельник главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"Единственный способ сегодняшнего дня специфической профилактики любой инфекции, не только коронавирусной, является вакцинация", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметила терапевт, периодически ей встречаются граждане, которые выступают за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. По ее мнению, чаще всего антипрививочников можно увидеть в сети Instagram. Она призвала вакцинироваться и предотвращать таким образом заболевание, а не стремиться переболеть. "Острый период, он еще более тяжелый, еще более яркий, еще более многогранный. И он пока характеризуется очень непредсказуемыми последствиями", - добавила эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 253,4 млн человек, более 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 109 094 случая заражения, выздоровели 7 812 557 человек, умерли 256 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.