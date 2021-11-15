В Челябинской области экс-сотрудница налоговой инспекции получила условный срок за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшую сотрудницу налоговой инспекции виновной в том, что она получила от директора коммерческой организации свыше 500 тыс. рублей в качестве взятки за игнорирование результатов налоговой проверки. Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"В Челябинской области <…> бывший налоговый инспектор районной налоговой инспекции (Магнитогорск) признана виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. <…> Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и в виде запрета на замещение должностей на государственной службе на срок пять лет", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием и судом установлено, что в 2017 году инспектор получила от директора коммерческой организации взятки ну сумму свыше 500 тыс. рублей за непринятие мер по результатам проведенных налоговых проверок.

В ходе следствия женщина признала вину в совершенном преступлении и заключила досудебное соглашение.