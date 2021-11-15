{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минздрав направил в Волгоградскую область бригаду для помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты приступят к оказанию медпомощи и к организационно-методическим вопросам с 15 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Волгоградская область, согласно оперативным данным Минздрава, нуждается в помощи в борьбе в пандемией коронавируса. Бригада специалистов направлена в регион и начнет работу в понедельник, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что по данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградускую область, и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемая дата работы - с 15 ноября бригада приступит к оказанию медпомощи и к организационно-методическим вопросам", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

При этом Мурашко добавил, что в целом уже было обеспечено 183 выезда бригад медработников в регионы.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
В Ингушетии проект "Билет в будущее" охватит более 1,5 тыс. школьников
Профориентационные мероприятия в регионе будут проходить до 30 ноября
Читать полностью