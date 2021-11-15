Минздрав направил в Волгоградскую область бригаду для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Волгоградская область, согласно оперативным данным Минздрава, нуждается в помощи в борьбе в пандемией коронавируса. Бригада специалистов направлена в регион и начнет работу в понедельник, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что по данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградускую область, и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемая дата работы - с 15 ноября бригада приступит к оказанию медпомощи и к организационно-методическим вопросам", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

При этом Мурашко добавил, что в целом уже было обеспечено 183 выезда бригад медработников в регионы.