В пунктах вакцинации Вологодской области проведут розыгрыши призов и бесплатных билетов

"Для увеличения темпов вакцинации мы подготовили следующие предложения: экспресс-тестирование на ковид здорового населения перед вакцинацией в пунктах вакцинации в торговых центрах Вологды и Череповца <…>. Предлагаем выдавать в прививочных пунктах билеты на бесплатное посещение "Настоящего вологодского Нового года". Мероприятие планируется на территории Вологодского кремля в первые дни января 2022 года", - сказала Каманина на оперативном совещании областного правительства. Она предложила организовать подобное и на муниципальном уровне.

ВОЛОГДА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены увеличить темпы вакцинации от коронавируса и привлечь граждан на прививочные пункты с помощью розыгрышей призов, раздачи бесплатных билетов на новогодние концерты и выплат для студентов и ветеранских организаций. Достичь коллективного иммунитета необходимо до Нового года, сообщила в понедельник заместитель губернатора Лариса Каманина.

Среди молодежи запланировано проведение лотереи среди вакцинированных в возрасте от 18 до 35 лет. В розыгрыш включены айфоны, беспроводные наушники, станция "Алиса", портативные колонки, а также путевки на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг и в аквапарк Yes. Вакцинированным молодым людям предложено также выдавать бесплатные билеты на концерты звезд российской эстрады. Концерты "Здоровый Новый год" запланированы на 27-28 декабря в Вологде и Череповце, они пройдут с обязательным соблюдением санитарных требований.

Студентам и ветеранам

Студентам ссузов с 15 ноября планируется выплачивать по тысяче рублей за вакцинацию через департамент соцзащиты. Аналогичные меры предложено принять и ректорам вузов. Запланированы выплаты ветеранским организациям, где в муниципалитетах привьются 80% граждан 65 лет и старше: по 200 тыс. рублей получат сельские организации ветеранов и по 400 тыс. - городские.

Губернатор Олег Кувшинников все предложения поддержал. "В условиях нарастания угрозы, высоких показателей распространения коронавируса и смертности в нашем регионе считаю, что эти предложения абсолютно оправданы и адекватны. Одно дополнение по ветеранским организациям: предлагаю всем без исключения ветеранским организациям выплатить эти средства на проведение мероприятий, где достигли уровня вакцинации не менее 80% пожилых граждан, и без всяких конкурсов. Что касается билетов на новогодние концерты, считаю, что надо в кратчайшие сроки распечатать и распространять билеты на прививочных пунктах уже на этой неделе", - сказал Кувшинников.

На 15 ноября в области выявлено 84 150 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 402. Выздоровели 74 182 человека, умерли 2 367. В регионе действуют все ограничения, объявленные на федеральном уровне. По словам губернатора, первым компонентом привито более 440 тыс. вологжан, завершили вакцинацию 398 тыс. человек (48% взрослого населения), что ниже среднероссийских показателей, но темпы вакцинации возросли.