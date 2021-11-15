ЕС признал сертификаты о вакцинации Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз признал сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые Грузией, Молдавией, Сербией и Новой Зеландией. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в государствах ЕС", - отметили в ЕК.

Таким образом, как пояснила Еврокомиссия, в настоящее время к электронной системе ЕС подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.