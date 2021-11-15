{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ЕС признал сертификаты о вакцинации Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

Как пояснила Еврокомиссия, в настоящее время к электронной системе ЕС подключены 49 стран

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз признал сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые Грузией, Молдавией, Сербией и Новой Зеландией. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в государствах ЕС", - отметили в ЕК.

Таким образом, как пояснила Еврокомиссия, в настоящее время к электронной системе ЕС подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.

Теги
ГрузияМолдавияСербияНовая ЗеландияПандемия COVID-19
В Ингушетии проект "Билет в будущее" охватит более 1,5 тыс. школьников
Профориентационные мероприятия в регионе будут проходить до 30 ноября
Читать полностью